„MOVI Guide” – audioprzewodnik, który możesz zabrać na wakacje
Aplikacja mobilna MOVI Guide to wygodny audioprzewodnik w smartfonie, który umożliwia poznawanie wielu instytucji z poziomu jednej aplikacji mobilnej. Oprócz ciekawych treści merytorycznych głos lektora-przewodnika wskaże, którędy iść i pomoże odnaleźć się w całkiem nowej przestrzeni.
2026-06-16, 10:33

Nie ma drugiej takiej aplikacji, która skupiałaby w jednym miejscu ponad 100 instytucji i oferowała blisko 400 ścieżek zwiedzania do pobrania w różnych językach. Muzea, galerie, zamki i inne atrakcje turystyczne możesz odkrywać bez konieczności instalowania wielu oddzielnych aplikacji. W MOVI Guide wszystko znajduje się pod ręką — w jednym, intuicyjnym narzędziu.


Warto pobrać najnowszą aktualizację aplikacji, ponieważ MOVI Guide zyskał nowy, wygodniejszy i bardziej intuicyjny interfejs. Odświeżony wygląd ułatwia wyszukiwanie miejsc, wybór języka oraz pobieranie interesujących ścieżek zwiedzania. Dzięki temu korzystanie z aplikacji jest jeszcze prostsze, bardziej przejrzyste i lepiej dopasowane do potrzeb użytkowników.
Treści pobierasz i usuwasz, kiedy tylko chcesz, nie obciążając dodatkowo pamięci telefonu. Możesz przygotować się do zwiedzania wcześniej, pobierając wybraną ścieżkę, a po zakończeniu wizyty usunąć ją z urządzenia.


Jak to działa?
Wystarczy wybrać z listy dostępnych instytucji interesujące nas miejsce, następnie język oraz ścieżkę zwiedzania. W zależności od oferty może to być ścieżka podstawowa, przygotowana dla szerokiego grona odbiorców, ścieżka rodzinna dla rodzin z dziećmi, audiodeskrypcja dla osób z dysfunkcją wzroku lub wideo z lektorem Polskiego Języka Migowego dla osób z dysfunkcją słuchu.
Menu aplikacji dostępne jest po polsku, angielsku, niderlandzku i ukraińsku, a treści audioprzewodnika — w wielu językach, w zależności od oferty danej instytucji. W znalezieniu interesującego nas miejsca pomaga funkcjonalna mapa, sortowanie według odległości, a odpowiednią ścieżkę można łatwo odnaleźć dzięki opcji filtrowania wyników.


Interfejs aplikacji został zaprojektowany tak, by zwiedzanie odbywało się w sposób wygodny i intuicyjny. Dla osób z dysfunkcją wzroku przewidziano dodatkowo możliwość zmiany opcji widoczności, czyli rozmiaru tekstu, odstępów między wierszami i znakami oraz kontrastu kolorystycznego.
Kim jesteśmy?
Od kilkunastu lat tworzymy content oraz technologię dla muzeów i instytucji kultury. Jesteśmy przekonani, że aplikacja mobilna — podobnie jak tradycyjne audioprzewodniki — jest przydatnym narzędziem dla zwiedzających, a dzięki MOVI Guide dostęp do ciekawie opowiedzianych miejsc staje się jeszcze prostszy.


Do usłyszenia w „Miejscach pięknie opowiedzianych”.

KONTAKT / AUTOR
Monika Rakoczy
Specjalista ds. marketingu
MOVITECH
500099907
126542526
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