Audioprzewodnik po największej atrakcji turystycznej na Mazurach dostępny także po czesku i litewsku
Ośrodek Edukacji Historyczno-Przyrodniczej „Wilczy Szaniec” Nadleśnictwa Srokowo to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc na Mazurach wśród turystów z całej Europy. Największą grupę stanowią Litwini, Niemcy oraz Czesi.
2026-05-27, 08:00

W tym sezonie fascynujące wydarzenia historyczne — w nowej, aktorskiej odsłonie — będą dostępne również w języku czeskim i litewskim.

Zwiedzanie z audioprzewodnikiem od lat zyskuje na popularności. Od kilku lat z takiego rozwiązania mogą korzystać także odwiedzający dawną kwaterę wojenną Hitlera w Wilczym Szańcu. Historyczne fakty przedstawione w przystępny sposób, komunikaty nawigacyjne prowadzące po najciekawszych miejscach oraz wskazówki pomagające dostrzec to, co na pierwszy rzut oka bywa niezauważalne — wszystko to sprawia, że zwiedzanie staje się wygodne i angażujące.

Treści uruchamiają się automatycznie, dzięki czemu zwiedzający mogą poruszać się po obiekcie we własnym tempie.

Audioprzewodnik dostępny jest w języku polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim, czeskim oraz litewskim. Dla osób z dysfunkcją słuchu przygotowano nagrania w Polskim Języku Migowym.

Dostawcą usługi jest firma MOVITECH – Miejsca pięknie opowiedziane, działająca na rynku muzealnym i turystycznym od ponad 15 lat. Firma oferuje instytucjom kultury kompleksowe systemy zwiedzania, przede wszystkim w postaci audioprzewodników.

