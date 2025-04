Audioprzewodnik po największej atrakcji turystycznej na Mazurach dostępny także po czesku

W tym sezonie fascynujące wydarzenia historyczne - w nowej aktorskiej odsłonie - będą dostępne również po czesku.

Zwiedzanie z audioprzewodnikiem od lat zyskuje na popularności. Od kilku lat takie rozwiązanie dostępne jest także na terenie byłej kwatery wojennej Hitlera w Wilczym Szańcu. Historyczne fakty przedstawione w przystępny sposób, komunikaty nawigacyjne, które prowadzą zwiedzającego po najciekawszych miejscach wskazując to, co na pierwszy rzut oka bywa niezauważalne. Do tego wszystkie treści wyzwalane są automatycznie, więc zwiedzający może poruszać się po obiekcie wygodnie i we własnym tempie.

Audioprzewodnik dostępny jest także w języku polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim oraz litewskim. Dla osób z dysfunkcją słuchu przygotowano nagrania w polskim języku migowym.

Wcześniejsza rezerwacja nie jest konieczna.

Dostawcą usługi jest firma MOVITECH – Miejsca pięknie opowiedziane, działająca na rynku muzealnym i turystycznym od ponad 15 lat, oferująca instytucjom kultury kompleksowe systemy zwiedzania, głównie w postaci audioprzewodników.