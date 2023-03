W ostatnich latach Ukraińcy coraz liczniej przybywali do Polski w celach zarobkowych. Było jasne, że wkrótce będą stanowić grupę coraz liczniej odwiedzającą polskie muzea. Dziś wiemy jak ważna jest to akcja. Chodzi nie tylko o to, żeby sami Ukraińcy mieli dostęp do dóbr kultury we własnym ojczystym języku, ale o to, żeby turyści z całego świata mogli zobaczyć ukraińską flagę w zestawieniu z flagą Francji, Niemiec, czy… Rosji.

Promocja języka ukraińskiego na arenie międzynarodowej

Ukraina bardzo poważnie podchodzi do tematu promowania swojego języka urzędowego. Cel ten wpisano nawet do strategii dyplomatycznej na lata 2021-2025.

„Cieszymy się, że możemy dołożyć cegiełkę do tego przedsięwzięcia. To szczególnie ważne, by przy każdej możliwej okazji podkreślać fakt, że Ukraina jest suwerennym państwem” - mówi Łukasz Marzec właściciel firmy MOVITECH, dostarczającej content i technologię do muzeów w całej Polsce.

Lista miejsc, które można zwiedzić z audioprzewodnikiem w języku ukraińskim stale się wydłuża. Są to m.in.:

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Muzeum Zamkowe w Malborku, Zamek Książ w Wałbrzychu, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Zamek w Człuchowie, Ośrodek Edukacji Historycznej „Wilczy Szaniec” w Gierłoży, Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, Brama Poznania, Ostrów Tumski w Poznaniu, Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu, Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, Pałac Herbsta w Łodzi, Muzeum Browaru Żywiec, Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego, Jura Park w Krasiejowie, HistoryLand w Poznaniu, Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu.

Kolejne ścieżki w przygotowaniu. Niektóre audiowycieczki dostępne są także w darmowej aplikacji turystycznej MOVI Guide z interfejsem w języku ukraińskim.