Wrocławskie Afrykarium można zwiedzać z przewodnikiem audio!

Usługa powstała we współpracy z krakowską firmą MOVITECH – Miejsca pięknie opowiedziane, która dostarcza content i technologię do największych atrakcji turystycznych w Polsce, takich jak Zamek Książ w Wałbrzychu czy Zamek Królewski na Wawelu. Prowadzi także własne punkty wypożyczania audioprzewodników m.in.: w Muzeum Zamkowym w Malborku, Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku czy Ośrodku Edukacji Historycznej „Wilczy Szaniec”.

„Mimo lekkiej formy ścieżka ma charakter edukacyjny, dlatego liczymy, że będzie się cieszyła również sporym powodzeniem wśród wycieczek szkolnych.” - mówią przedstawiciele MOVITECH.

Zachęcamy do dzielenia się pierwszymi opiniami na temat nowej formy zwiedzania. Jesteśmy ciekawi jak Wam się podoba. Punkt wypożyczania audioprzewodników znajduje się po lewej stronie zaraz za wejściem do budynku Afrykarium. Koszt wypożyczenia to 10 zł.