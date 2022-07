Malbork pięknie opowiedziany

Zwiedzanie z nagraniem lektorskim w słuchawkach, a więc w ramach tzw. audiowycieczki, nie jest w Malborku niczym nowym. Tradycyjne audioprzewodniki funkcjonują na zamku już od wielu lat. Teraz Muzeum Zamkowe w Malborku rozszerza ofertę dla turystów, proponując spacer po średniowiecznych zabytkach Malborka.

Jak przebiega trasa?

Zwiedzanie rozpoczynamy przed budynkiem z kasami Muzeum Zamkowego w Malborku. Stąd udajemy się w kierunku kościoła św. Jana Chrzciciela, którego wnętrza możemy także zwiedzić z aplikacją. Idąc dalej docieramy wpierw do Ratusza Staromiejskiego, a następnie do pozostałości średniowiecznych fortyfikacji, czyli Bramy Mariackiej. Bulwarem nad Nogatem dochodzimy do nowoczesnej budowli, wznoszącej się na średniowiecznych fundamentach, która przez kilkaset lat była siedzibą tak zwanej Szkoły Łacińskiej. Tu, idąc ścieżką pomiędzy rzeką a murami zamku, dochodzimy do Bramy Mostowej, łączącej niegdyś – jak sugeruje nazwa – zamek z mostem. Alejką wzdłuż muru wchodzimy na kładkę, by udać się na przeciwległy brzeg rzeki. Mamy tu okazję obejrzeć i uchwycić na zdjęciach jeden z najpopularniejszych kadrów zamku odbijającego się w wodach Nogatu. Oglądając budowlę z nieco dalszej perspektywy, zorientujemy się także, która część to Zamek Wysoki oraz gdzie znajduje się – wchodzący w skład Zamku Średniego – Pałac Wielkich Mistrzów.

Wycieczka stanowi dopełnienie zwiedzania Muzeum Zamkowego w Malborku, ale jest też polecana jako samodzielna atrakcja. „Spacer po średniowiecznych zabytkach Malborka” jest dostępny w wersji polskiej i angielskiej, a zwiedzanie zajmuje około 1,5 godziny.

Linki do pobrania bezpłatnej aplikacji:

Google Play https://bit.ly/3Mc9T9C

App Store https://apple.co/2Uk87gy

Strona internetowa projektu:

https://www.moviguide.com/