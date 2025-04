Aplikacja turystyczna, którą musicie zabrać na majówkę!

Zwiedzanie z nagraniem lektorskim w słuchawkach, a więc w ramach tzw. audiowycieczki, nie jest niczym nowym. Tradycyjne audioprzewodniki cieszą się od lat niesłabnącą popularnością w muzeach, pałacach, zamkach, kościołach, a nawet ogrodach zoologicznych. Dla tych, którzy wolą jednak skorzystać z własnego smartfona, powstała darmowa aplikacja mobilna.

Co ją wyróżnia spośród innych tego typu aplikacji?

Problemem zgłaszanym przez zwiedzających była do tej pory konieczność ciągłego instalowania nowych aplikacji. Każda z nich wyglądała inaczej, zatem każdorazowo trzeba było się uczyć poruszania w niej. W Movi Guide mamy dostęp do wielu miejsc z poziomu jednej aplikacji. Baza aktualizuje się automatycznie, dlatego warto co jakiś czas sprawdzić, czy w naszej okolicy nie pojawiła się nowa audiowycieczka. O możliwości skorzystania z takiej formy zwiedzania poinformują nas także tabliczki widoczne u poszczególnych partnerów projektu.

Wysoka jakość

Tym, co łączy wszystkie te wycieczki, jest troska o jakość. Treści zostały opracowane wspólnie z przedstawicielami instytucji kultury. Dzięki temu mamy pewność, że słuchamy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Nagrania mają swój rozpoznawalny charakter – oprócz informacji popularnonaukowych ważna jest w nich także nawigacja. Lektor podpowiada, w jaki sposób poruszać się po przestrzeni, by nie przegapić kluczowych miejsc.

Dostosowana do różnych potrzeb

Aplikacja MOVI Guide powstała z myślą o osobach dla których zwiedzanie jest jedną z form wartościowego spędzania czasu wolnego. I to niezależnie od tego, ile mają lat! W aplikacji znajdziemy różne ścieżki zwiedzania, np. podstawowe (dla odbiorców dorosłych), ale również rodzinne (dla zwiedzających z dziećmi w wieku 6–12 lat). Coraz więcej instytucji dysponuje wariantem dla osób niewidomych i niedowidzących (w formie audiodeskrypcji) lub dla osób z dysfunkcją słuchu (z lektorem języka migowego). Osoby z zagranicy lub te, które chcą podszkolić znajomość języków, mogą wybrać ścieżkę w języku obcym. Opcji do wyboru stale przybywa.

Doświadczenie i rozwój

Aplikacja Movi Guide powstała na bazie materiałów, które krakowska firma MOVITECH przygotowała wspólnie z instytucjami kultury z całej Polski na przestrzeni kilkunastu lat swojej działalności. Cieszymy się, że nasza aplikacja mobilna MOVI Guide stała się – podobnie jak audioprzewodniki – przydatnym narzędziem zarówno dla zwiedzających, jak i dla instytucji, które coraz chętniej decydują się dołączyć do systemu – mówi Łukasz Marzec – prezes firmy. Twórcy aplikacji zapowiadają, że zamierzają rozwijać pomysł zarówno w warstwie programistycznej, jak i merytorycznej.

Miejsca, które można zwiedzić z aplikacją Movi Guide (stan na kwiecień 2025):

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Pałac w Goszczu, Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim, Zamek Piastowski w Raciborzu, Muzeum w Lewkowie, Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, ORP „Błyskawica” w Gdyni, Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Zamek w Czorsztynie, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, Interaktywne Centrum Fajansu – Skarbiec Fajansu we Włocławku, Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Biblioteka Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, Ogród Zoologiczny w Płocku, Muzeum Katyńskie w Warszawie, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie, Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego, Ratusz w Kaliszu, Wigierski Park Narodowy w Krzywem, Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu, Bazylika pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Zamek w Człuchowie, Podziemny Olkusz, Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach, JuraPark w Krasiejowie, Muzeum Zabawek w Karpaczu, Muzeum Zabawek w Kudowie-Zdroju, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie, Bazylika św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie, Centrum Edukacji Przyrodniczej PNBT w Chocińskim Młynie, Carbonarium w Jatrzębiu-Zdroju, Ośrodek Edukacyjno-Muzealny "Świętokrzyski Sztetl" w Chmielniku, Zamek Książąt Mazowieckim w Ciechanowie, Muzeum Podgórza w Krakowie, Kościół św. Jana Chrzciciela w Malborku, Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach, Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu, Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum COP w Stalowej Woli, Katedra pw. śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Toruniu, Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Toruniu, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu, Muzeum Archeologiczne w Wiślicy, Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII w Poznaniu, Centrum Edukacyjne Gorczańskiego Parku Narodowego, Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Ratusz w Brzegu, Muzeum Przyrodnicze BdPN w Ustrzykach Dolnych, Muzeum Handlu Wiślanego FLIS w Grudziądzu, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, Podziemne Przejście Turystyczne w Jarosławiu, Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie, Muzeum Tatrzańskie Gmach Główny w Zakopanem, Muzeum Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem, Muzeum Browaru Żywiec, Muzeum Sera w Bodegraven (Holandia), Muzeum Witolda Gombrowicza w Vence (Francja). Dostępne są też spacery po takich miastach jak: Malbork, Racibórz, Pszczyna, Drzewica, Jaworze, Katowice i Radzyń Podlaski.

Linki do pobrania bezpłatnej aplikacji:

Google Play https://bit.ly/3weucue

App Store https://apple.co/2Uk87gy

Strona internetowa projektu:

https://www.moviguide.com/